Incendio in garage, morto a Siracusa

Un 51enne, Corrado Sinatra, è morto carbonizzato nella sua abitazione, un garage riadattato, in via Bacchilide, al centro di Siracusa. Forse un corto circuito potrebbe essere la causa che ha innescato le fiamme, intorno alle 7.30. I vicini di casa hanno lanciato l'allarme e nonostante l'intervento dei vigili del fuoco le fiamme non hanno dato scampo alla vittima del rogo. Inutili i soccorsi. Gli agenti della polizia scientifica stanno effettuando i rilievi per risalire alle cause dell'incendio.