770 kg marijuana, 4 arresti nel ragusano

(ANSA) - PALERMO, 7 MAG - I poliziotti della Squadra Mobile nissena, e quelli del commissariato di Gela, nel corso di una operazione antidroga, hanno arrestato Frasca Giuseppe, 39enne di Vittoria; Gennaro Luigi, 60enne di Gela; Trigona Alessandro, 38enne di Vittoria e Castello Sebastiano, 34enne di Comiso, per detenzione di 770 kg di marijuana. Gli indagati sono stati sorpresi in di un appezzamento di terreno, ubicato in contrada Dirillo Macconi, Case Serra, nel territorio di Acate, in provincia di Ragusa, mentre erano intenti a lavorare lo stupefacente. La droga era stata coltivata in una serra. Nel corso della perquisizione del fondo agricolo e del caseggiato, di proprietà di Frasca Giuseppe, i poliziotti dell'antidroga hanno sequestrato la marijuana.