Tennis, Fognini 12/o in ranking mondiale

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Fabio Fognini si conferma al 12esimo posto (best ranking), nonché primo degli italiani, nella nuova classifica del tennis mondiale pubblicata oggi, che vede in vetta il campione serbo Novak Djokovic. Confermato il 19mo posto di Marco Cecchinato, mentre la finale a Monaco di Baviera, la seconda nel giro di otto giorni, ha regalato altre sei posizioni ed un altro best ranking a Matteo Berrettini, ora 31esimo.

Guadagnano un posto invece Andreas Seppi (67esimo) e Lorenzo Sonego (68esimo), mentre perde undici posizioni e scivola fuori dai top 100 Thomas Fabbiano (numero 101). Nelle posizioni di testa, alle spalle di Djokovic, giunto alla sua 26esima settimana consecutiva al comando (la 250esima complessiva: è quinto nella classifica all time) c'è lo spagnolo Rafa Nadal. Sul terzo gradino del podio torna il fuoriclasse svizzero Roger Federer che scavalca il giovane russo-tedesco Alexander Zverev.