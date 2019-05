Sanità:Miccichè, organizzare con privati

(ANSA) - PALERMO, 6 MAG - "Dobbiamo ripensare alla riorganizzazione della sanità in Sicilia ripartendo dal settore privato che è molto efficiente ed economico rispetto al servizio sanitario pubblico". Lo ha sottolineato il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè intervenendo alla presentazione del 16simo Rapporto annuale "Ospedali & Salute 2018". "Spesso, a Roma, ci contestano l'alto costo del servizio di emergenza-urgenza, ma non tengono conto delle difficoltà orografiche della Sicilia e, soprattutto, della carenza di infrastrutture - ha detto Miccichè - A volte, per percorrere pochi chilometri, un'ambulanza impiega ore, che possono essere fatali per il paziente". Miccichè ha ricordato gli ottimi risultati della Lombardia che "ha dato un enorme spazio agli operatori sanitari privati rivoluzionando un settore che oggi è più efficiente ed economico rispetto agli anni passati". Il presidente dell'Ars ha invitato l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza "ad intestarsi questa rivoluzione in Sicilia".