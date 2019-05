Musica: video di Giuseppe Urso davanti al mare di Mondello

(ANSA) - PALERMO, 6 MAG - Quando la musica si sposa con il mare e si riversa in un mondo naturale creando un connubio perfetto in armonia con l'ambiente circostante. Una musicalità forte e travolgente è ciò che si avverte ascoltando e, soprattutto, guardando il video Live in Mondello Beach, realizzato dal Maestro Giuseppe Urso (batteria), accompagnato da Valerio Rizzo (piano) e Stefano India (contrabasso e basso elettrico), entrambi talentuosi ex allievi del Conservatorio di Palermo che hanno già alle spalle, nonostante la giovane età, una carriera segnata da importanti collaborazioni. Un nuovo progetto musicale che vede protagonisti gli strumenti immersi nella spiaggia di Mondello in una calda giornata primaverile. G La novità assoluta risiede nel fatto che, con l'esibizione dal vivo dell'ensemble palermitano, è stato realizzato un video, il primo di tre, che reinterpreta con un concept e arrangiamento di Urso, il famoso brano musicale "Everybody Wants to Rule the World" del gruppo new wave e pop rock inglese Tears for Fears. "L'idea di realizzare un video suonando live nella spiaggia di Mondello e portando quindi tutta la strumentazione - soiega Urso - non è stato sicuramente facile, ma mi piaceva creare il suono, l'armonia musicale proprio al centro di una energia così forte ed importante che la spiaggia di Mondello ci regala. La location dove realizzare la registrazione era fondamentale ed ho avuto diversi amici che hanno creduto fortemente nel mio progetto. Tra questi Vincenzo Baglione, che mi ha permesso di utilizzare gli spazi dell'Albaria, unico punto di Mondello senza cabine dove sembra di stare al centro dell'infinito".

Il video è stato realizzato con la regia, direzione e videomaker di Lino Costa, dronista Mauro Messina con riprese aggiuntive, ingegneri del suono Gabriele Giambertone e Luca Trentacoste.(ANSA).