Danza: Pink Floyd - Carmen Suite in scena al Massimo Palermo

(ANSA) - PALERMO, 6 MAG - Dall'8 al 14 maggio va in scena al Teatro Massimo di Palermo lo spettacolo di danza Pink Floyd - Carmen Suite. In un'unica serata il Corpo di ballo del Teatro Massimo propone Pink Floyd - Atom Heart Mother, creazione di Micha van Hoecke per il Corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, e Carmen Suite, la coreografia di Alberto Alonso ripresa dalla moglie e musa, Sonia Calero, con le musiche di Bizet e di Massenet riscritte da Rodion Ščedrin. Pink Floyd, con la regia e coreografia di Micha van Hoecke, assistente alla regia e coreografia Miki Matsuse, è il racconto di ricordi legati alla vita del coreografo belga: l'arrivo a Parigi, la scoperta della libertà, anche grazie alla musica dei Pink Floyd, ma anche il rapporto con la bellissima madre, con il padre, affascinante seduttore, con la sorella gemella Marina, alla quale è dedicata questa coreografia creata per il Corpo di ballo del Teatro Massimo e che ha avuto la prima rappresentazione la scorsa estate al Teatro di Verdura. Ospite d'onore nel ruolo del padre è Denis Ganio. Nella seconda parte Carmen Suite vede come artisti ospiti Svetlana Zakharova, étoile del Teatro Bol'šoj di Mosca e del Teatro alla Scala di Milano, e Tatiana Tkačenko (Carmen), Denis Rodkin, primo ballerino del Teatro Bol'šoj di Mosca, e Ivan Oskorbin (Don José) e Mikhail Lobukhin (Escamillo), primo ballerino del Teatro Bol'šoj di Mosca. Con loro Francesca Davoli e Romina Leone (Destino) e Michele Morelli e Diego Mulone (Zuniga) e il Corpo di ballo del Teatro Massimo. La coreografia di Alberto Alonso che racconta la tragica storia di Carmen, donna libera che sconta con la vita la sua rivendicazione della libertà di passare dall'amore di Don José a quello di Escamillo, è stata ripresa dalla vedova e musa di Alberto Alonso, Sonia Calero, e da Maria Cristina Alvarez, con le musiche di Rodion Ščedrin che rielaborano i temi dell'opera di Georges Bizet.

(ANSA).