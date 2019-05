Cinquant'anni di grafica italiana, libro di Gregorietti a Palermo

Ha creato alcuni tra i più celebri marchi dell'industria italiana, culturale e non (Feltrinelli, Casa Vogue, Linus, Biennale di Venezia, Einaudi, ma anche Benetton, La Rinascente, Pirelli, Agip, Motta, Bata, Prénatal, solo per citarne alcuni): Salvatore Gregorietti, nato a Palermo e milanese d'adozione, erede di una famiglia di artisti iniziata dal nonno omonimo, presenta a Palermo il libro che ripercorre la sua lunga attività di graphic designer di fama europea.

L'incontro si svolgerà giovedì 9 maggio, alle ore 16, presso l'aula magna "Margherita De Simone" (Edificio 14 del Dipartimento di Architettura dell'Università, in viale delle Scienze). "Salvatore Gregorietti. Un progetto lungo cinquant'anni", è un libro curato da Alberto Bassi e Fiorella Bulegato, edizioni Skira, che con tante immagini, commenti e testimonianze, ripercorre anche un periodo della comunicazione grafica italiana. Previsti gli interventi di Andrea Sciascia, direttore del Dipartimento, di Cinzia Ferrara, docente dello stesso Dipartimento, di Filippo Santagati, direttore della Biblioteca "Culotta e Leone", di Simona Colajanni, della Commissione della stessa Biblioteca, e del giornalista Guido Valdini.(ANSA).