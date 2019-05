Catania: via Novellino, torna Sottil

(ANSA) - CATANIA, 6 MAG - Walter Novellino non è più l'allenatore del Catania. Il tecnico di Montemarano è stato esonerato dopo il pareggio casalingo con il Rieti che ha concluso la stagione regolare degli etnei, piazzatisi quarti nel girone C di Serie C e attesi ora dai play off. Novellino si congeda dai rossazzurri dopo sole dieci partite. Il suo score è di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, per un totale di 15 punti. Al posto di Novellino la dirigenza ha richiamato Andrea Sottil, esonerato dopo la sconfitta di Viterbo e ancora vincolato al club catanese da un contratto triennale.