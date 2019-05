Valentina Vezzali a "La Domenica Favorita" a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 5 MAG - Una grande folla stamattina ha raggiunto a Palermo il Parco della Favorita, chiuso al traffico, nel primo appuntamento per il mese di Maggio de "La Domenica Favorita". I visitatori hanno accolto con grande entusiasmo l'ospite eccezionale, la Campionessa Mondiale di Scherma Valentina Vezzali, madrina e testimonial ai prossimi Campionati Italiani Assoluti e Paraolimpici di Scherma 2019 che si terranno a Palermo, che ha interagito con le scuole di Scherma, e i rispettivi allievi, presenti.

"Essere oggi qui a Palermo - ha commentato Vezzali - in questa straordinaria manifestazione in vista del 6 giugno, data in cui inizieranno i Campionati Italiani Assoluti che porteranno la 'scherma importante' in una città altrettanto importante, è utilissimo per far avvicinare le persone e far iniziare a comprendere l'importanza dello sport e in questo caso il funzionamento della scherma, attività affascinante dove la testa e il fisico devono lavorare insieme, ma dove alla fine l'abilità ha la meglio sulla prestanza fisica". Per il Sindaco Leoluca Orlando, presente anche a questo appuntamento, si tratta di "una straordinaria conferma dell'attrattività della nostra città ma anche dell'innamoramento ormai stabile dei palermitani per il nostro magnifico Parco".

Nonostante il tempo incerto, molti cittadini hanno preso parte alle attività in programma che hanno coinvolto, come sempre, grandi, piccini e sportivi, all'interno della vasta area del Parco. Il prossimo appuntamento con "La Domenica Favorita", l'ultimo dell'edizione 2019, sarà il 12 maggio. (ANSA).