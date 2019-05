Sea Watch: multati tre parlamentari

(ANSA) - PALERMO, 5 MAG - Una multa di duemila euro è stata notificata dalla Capitaneria di porto di Siracusa ai tre deputati che il 27 gennaio scorso salirono a bordo della Sea Watch, al largo di Siracusa dopo aver soccorso 47 migranti e bloccata in rada dalle autorità. Sono Riccardo Magi di +Europa, Nicola Fratoianni di Sinistra italiana e Stefania Prestigiacomo di Forza Italia, che lo hanno reso noto attraverso i social.

Ai parlamentari, che avevano raggiunto la Sea Watch su un gommone, viene contestato di essere saliti a bordo della nave prima che fosse fatta la libera pratica e prima del medico, come prescrive la legge per le imbarcazioni che arrivano da paesi extraeuropei. Una contestazione definita "infondata e pretestuosa" da Magi e Fratoianni parlamentari "perché la nave non aveva fatto scalo in paesi extraeuropei".