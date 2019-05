Sanità: Si presenta a Palermo Rapporto Ospedali&Salute Aiop

(ANSA) - PALERMO, 05 MAG - Il 16/esimo Rapporto Ospedali & Salute 2018 sarà presentato a Palermo domani, 6 maggio, nella "Sala Mattarella" di Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento Siciliano e patrimonio dell'Unesco. "La presentazione del rapporto, in Sicilia - si legge in una nota dell'Aiop -, rappresenta un'opportunità, per sensibilizzare, una volta ancora, le istituzioni rispetto al ruolo della componente di diritto privato del Servizio sanitario nazionale, in un momento particolarmente importante e delicato, in vista della preparazione del Patto per la salute 2019-2021". Apriranno i lavori il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè; il Governatore Nello Musumeci e il Presidente Aiop Sicilia Marco Ferlazzo. La ricerca sarà presentata dal prof. Gabriele Pelissero, Past president Aiop e dal dott. Nadio Delai, Presidente Ermeneia. Al dibattito parteciperanno il sottosegretario alla Salute Armando Bartolazzi; l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza; il presidente della Commissione Salute dell'Ars Margherita La Rocca, e l' on. Giorgio Trizzino, componente della Commissione Affari sociali della Camera. I lavori si concluderanno con l'intervento del Presidente nazionale Aiop, Barbara Cittadini.

(ANSA).