Ps: Salvago nuovo capo 'mobile' a Napoli

(ANSA) - CATANIA, 4 MAG - Cambio al vertice nella squadra mobile di Catania: lascia Antonio Salvago che va a dirigere lo stesso ufficio a Napoli. Gli subentra Marco Basile. "Stima e gratitudine" sono stati espressi nei suoi confronti dal Questore Alberto Francini per "aver brillantemente diretto, per circa sei anni, l'ufficio conseguendo importantissimi risultati con operazioni contro la criminalità organizzata, in ambiti nazionali e internazionali, e contro numerose e agguerrite organizzazioni criminali extracomunitarie". "Lascio una squadra mobile - commenta Salvago - che è stata, è e sarà un baluardo della legalità. Ricordo con piacere e soddisfazione la voglia di 'fare squadra' di tutte le forze dell'ordine con il grande coordinamento della Procura". "Un grande grazie per la dedizione al servizio e la professionalità" è rivolto da Salvago al personale della squadra mobile di Catania: "Dietro a indagini, anche senza arresti, c'è anche un grande lavoro sottotraccia che non emerge, ma grazie al quale si combatte l'illegalità".