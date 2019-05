Lite in condominio a Palermo, spari arma fuoco e due feriti

(ANSA) - PALERMO, 4 MAG - Una rissa per futili motivi è finita a colpi di pistola, in un condominio in via Re Federico a Palermo: feriti un inquilino e un addetto alla pulizia delle scale. Uno dei due uomini ha esploso colpi di arma da fuoco rimanendo a sua volta ferito, poi si è consegnato ai carabinieri. (ANSA).