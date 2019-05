Basket: campagna Andros Palermo 'Guido Green' con Sicily by car

(ANSA) - PALERMO, 4 MAG - Andros Basket e Sicily by Car lanciano il progetto "Costruiamo il futuro Guido Green" per promuovere sostenibilità, energia pulita, innovazione e mobilità a impatto zero. La campagna è legata ai playoff di Serie A2 che vedono la squadra palermitana contendere a Faenza Basket Project l'accesso alle semifinali promozione. All'andata vinsero le ragazze palermitane allenate da Santino Coppa per 56-45. Domani alle 18,30 al Pala Mangano si disputerà il ritorno.

Alla base della campagna c'è la realizzazione di video, magliette, striscioni e auto personalizzate per sensibilizzare l'opinione pubblica e contribuire a diffondere il messaggio per un futuro ecosostenibile attraverso lo sport.

"Affiancare una squadra giovane e impegnata nella costruzione del suo futuro - dice Tommaso Dragotto, presidente della compagnia di noleggio automobili Sicily by Car - è il modo migliore per lanciare la nostra campagna a favore della mobilità sostenibile e senza emissioni inquinanti grazie a una diffusione sempre più capillare delle vetture elettriche". (ANSA).