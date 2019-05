Tennis: Monaco, Cecchinato in semifinale

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - Marco Cecchinato vola in semifinale al "BMW Open", torneo Atp 250 in corso sulla terra rossa di Monaco di Baviera. Il 26enne palermitano, numero 19 del ranking mondiale e terza testa di serie, ha battuto in rimonta per 1-6 7-5 7-5, dopo due ore e 23 minuti di battaglia ed un match-point annullato l'ungherese Marton Fucsovics. Cecchinato domani si gioca l'accesso alla finale con il vincente del match tra il primo favorito del tabellone, il tedesco Alexander Zverev e il cileno Cristian Garin.