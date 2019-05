Tennis: Garin fa fuori Zverev a Monaco

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - E' Cristian Garin l'avversario di Marco Cecchinato in semifinale al torneo Atp di Monaco di Baviera. Il cileno, n.47 del ranking, ha eliminato a sorpresa Alexander Zverev, numero tre del mondiale e primo favorito sulla terra rossa tedesca. Garin, 22 anni, ha battuto il campione russo in tre set con il punteggio di 6-4 5-7 7-5: prima si è visto cancellare tre match-point nel decimo gioco del secondo set, ne ha annullati a sua volta due nel decimo gioco del terzo set prima di riuscire a chiudere la partita in suo favore nel dodicesimo game. Domani la sfida con Cecchinato che si è aggiudicato entrambi i precedenti con Garin, sempre giocati a Buenos Aires.