Foto: autore nisseno finalista al Siena international

"Giungere finalista con ben due foto (delle tre presentate) in una competizione così importante che ha ricevuto circa 50mila fotografie provenienti da ben 156 paesi del mondo, è qualcosa che non mi sarei mai immaginato, mi riempie di gioia e mi sprona a cercare di fare sempre meglio".

Michele Ginevra, fotografo per passione di Caltanissetta, commenta così il risultato raggiunto al concorso fotografico internazionale "Siena International Photo Awards". I due scatti ritraggono scorci di città nel pieno di una burrasca. "Non sono un uomo d'estate. - afferma Ginevra - E questo, spesso, si riflette nella mia fotografia e mi spinge a uscire da casa con la fotocamera al collo nelle giornate di pioggia, di neve e di nebbia, prediligendo comunque inquadrature dove l'elemento umano sia inserito nel contesto urbano. L'acqua che cade dal cielo sotto forma di pioggia o neve, e la foschia che ne deriva, crea davanti ai miei occhi atmosfere magiche che cambiano il modo di percepire la città".