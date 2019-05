Calcio: Palermo, ore attesa per closing

Sono arrivati a Palermo i dirigenti di Arkus Network. La delegazione che in queste ore sta lavorando per annunciare l'avvenuto closing portando a termine le operazioni di acquisto delle azioni della società di viale del Fante possedute dall'amministratrice delegata rosanero Daniela De Angeli, è composta da Vincenzo Macaione, Fabrizio Lucchesi, Walter Tuttolomondo e Stefano Pistilli. "Non c'è nessun intoppo - ha detto Lucchesi - avremo modo di parlare al momento giusto, adesso è meglio che facciamo parlare i fatti". "Tutto procede e non ci sono problemi - ha affermato De Angeli - ci siamo incontrati e stiamo continuando a lavorare. La firma sul contratto definitivo arriverà o in giornata o domani.

Rispetteremo il contratto preliminare che abbiamo già firmato perché non ci sono ostacoli".