Anniversario delitto La Torre: Zingaretti, lottare la mafia

(ANSA) - PALERMO, 30 APR - "Ricordare Pio La Torre significa rilanciare e rimettere al centro dell'agenda politica la lotta alle mafie e lavorare insieme, uniti, per la crescita economica, morale e civile del nostro Paese". Lo scrive Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e segretario del Pd in un messaggio inviato al Centro Pio La Torre in occasione della manifestazione in ricordo del 37 anniversario dell'uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, promossa dal Centro Studi Pio La Torre d'intesa con la Fondazione Federico II ed in corso di svolgimento presso il Cortile Maqueda di Palazzo dei Normanni a Palermo.

"Oggi - continua Zingaretti - è fondamentale unirsi e mobilitarsi contro le mafie per dare, ciascuno secondo il proprio ruolo, un contributo attivo a una battaglia fondamentale per il futuro del nostro Paese. Sono trascorsi trentasette anni dall'uccisione di La Torre. Dopo tanto tempo le sue battaglie sono quanto mai attuali. Penso in particolare a un aspetto che ritengo determinante e che ha orientato in questi anni anche tante mie scelte da amministratore: l'idea forte e, per quei tempi, davvero innovativa, che il terreno su cui combattere le mafie non sia soltanto quello della repressione dei fenomeni criminali, e quindi del dovere di sostenere l'attività delle Forze di Polizia e della Magistratura, ma anche quello che concerne la necessità di un'azione incisiva nel tessuto sociale, promuovendo l'uguaglianza, la libertà delle persone, la loro partecipazione democratica, le occasioni di condivisione e incontro delle comunità". (ANSA).