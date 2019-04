Sicilia, si profilano ballottaggi

(ANSA) - PALERMO, 29 APR - Secondo i primi dati che emergono dal voto delle comunali in Sicilia vi sarebbe un calo del M5s, soprattutto nei comuni che già aveva amministrato come Bagheria e Gela, e un risultato positivo per le liste di Centrodestra. La Lega prende consensi e forse un suo candidato sindaco va al ballottaggio a Gela. I candidati sindaco del M5s, secondo i primissimi numeri non ufficiali dello spoglio dei sette comuni che votano col maggioritario a doppio turno, potrebbero andare al ballottaggio a Caltanissetta, Castelvetrano (Tp) e Mazara del vallo (Tp). A Caltanissetta unico capoluogo chiamato a eleggere sindaco e consiglio comunale a meno della metà di schede scrutinate sarebbe in vantaggio Michele Giarratana, candidato del Centrodestra con oltre il 40% dei voti seguito dal candidato del M5s Roberto Gambino con il 18%. Caltanissetta è la città del leader dei 5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri. Se Giarratana mantiene il vantaggio potrebbe essere eletto al primo turno.