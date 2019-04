Arte: i dipinti tridimensionali di Ursò

I suoi dipinti usano una tecnica pittorica da lui inventata che ha battezzato come "rilievismo".Utilizza varie gradazioni di colore per ritrarre scorci e paesaggi soprattutto siciliani. E' questo il fil rouge della produzione di Salvatore Urso, 54 anni, in arte Ursò, che espone, fino al 6 maggio, i suoi quadri in una mostra nel polo museale a Ciminna (Pa) corso Umberto I.

L'artista con una tecnica personale, essicca il colore, lo stacca per poi ricomporlo a mosaico nei suoi dipinti conferendo tridimensionalità alle sue opere creando trasparenze, velature, tramite intrecci di linee. Scrive dei suoi dipinti Caterina De Luca: "le forme sono fluttuanti corrono sulla superficie pittorica, punteggiandola di vibranti cromatismi. Queste opere rivelano una ricerca meditata, che afferma sulle tela il senso di un percorso liberatorio, coinvolgendo l'osservatore nell'esplorazione appassionata di un cosmo".