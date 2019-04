Sicilia, alle 12 ha votato il 15,06%

In Sicilia nei 34 comuni chiamati al voto per rinnovare sindaci e consigli alle 12 ha votato il 15,06% (65.754) dei 436.567 elettori. A Caltanissetta, unico capoluogo chiamato al voto, ha votato il 15,01% degli elettori il 2,43% in meno rispetto alle precedenti comunali. I dati sono contenuti nel report affluenza del sito della Regione siciliana. Anche se manca il dato ufficiale alle 12 l'affluenza è in calo in quasi tutti i comuni chiamati alle urne. A Cinisi (Pa) ha votato l'8,36% di elettori in meno rispetto alle scorse comunali, a Roccamena - 4,86%, a Salaparuta - 4,51%, a Motta S. Anastasia (Ct) ha votato l'1,96% in più, a Gela l'1,68% in più.