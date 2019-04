Festa primavera a Ficuzza in nome Irene

Si è svolta oggi a Ficuzza la festa della primavera in ricordo di Irene Oliveri, una giovane di Marineo morta a 36 anni anni per tumore. Irene era una donna impegnata e aveva creato insieme a Paola Bisulca un progetto di turismo culturale per bambini, il "Narrabosco". "Irene ci ha insegnato che l'immaginazione può superare la realtà se qualcuno è pronto a crederci insieme a te e noi non disperderemo questa eredità" dicono gli organizzatori della giornata nata con la collaborazione dell'associazione Eirene-idee in rete, sorta per volontà della famiglia Oliveri con lo scopo di portare avanti i progetti di Irene, e con il Centro Lipu di Ficuzza. E' stato piantato un albero nel giardino del palazzo Reale, è stato liberato un volatile del Centro, poi si è svolto un flashmob nel prato (il video è stato girato col drone da Virgilio Ferrara) e dopo il picnic è cominciata la narrazione animata nel bosco di Hansel e Gretel.