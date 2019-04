Lezzi, asilo a Brancaccio realizza sogno beato Puglisi

"Lo Stato c'è e ha voluto esaudire questo sogno di padre Puglisi ucciso dalla mafia e proclamato Beato. Il nuovo asilo sarà un presidio dei legalità, voluto e richiesto dall'associazione Padre Nostro. E' un successo anche delle istituzioni perché con molta velocità e semplicità ci siamo accordati con il sindaco per realizzarlo".

Lo ha detto il ministro per il Sud Barbara Lezzi, alla manifestazione organizzata, in via Gangitano, nel quartiere Brancaccio a Palermo, dove sarà realizzato l'asilo. "Quando le istituzioni fanno il loro dovere poi si ottengono le cose giuste", ha aggiunto Lezzi. Dopo la donazione del progetto ci sono stati parecchi raid vandalici. "Questo significa che questa opera ha veramente un valore enorme - ha proseguito Lezzi - padre Puglisi quando è stato ucciso in realtà è diventato ancora più potente e questi atti di vandalismo lo dimostrano. L'asilo può essere anche un argine per contrastare la mafia, oltre ad essere un grande simbolo".