Bullismo, 20% studenti ne è testimone

(ANSA) - PALERMO, 27 APR - Il 23,59% degli studenti ha assistito personalmente ad atti di bullismo e il 14,51% ne è stato vittima. Sono alcuni dei dati sul bullismo contenuti all'interno dell'indagine sulla percezione mafiosa da parte dei ragazzi condotta dal Centro Studi Pio la Torre tra 2722 giovani studenti delle classi dal terzo al quinto anno di cento scuole italiane medie superiori. "Il 28,25% degli studenti interpellati ne è venuto a conoscenza tramite i media, il 4,78% ne ha sentito parlare da persone a lui/lei vicine - ha spiegato l'insegnante Melania Federico - il 78,95% degli studenti intervistati percepisce il bullismo come un comportamento aggressivo o vessatorio, tenuto continuativamente da un singolo o da un gruppo ai danni di uno più soggetti percepiti come più deboli - E alla domanda 'Se sei al corrente di atti di bullismo, ci sono state reazioni di persone diverse della vittima nei confronti dei bulli?', il 47,43% ha risposto sì, il 20,61% no e il 31,93% non so".