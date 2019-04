Spot traghetti in "Mafiastyle", polemiche

La compagnia marittima Corsica ferries, che dal 21 aprile ha cominciato le corse da Trapani a Tolone e Nizza, per pubblicizzare la novità ha ideato uno spot in stile mafia in cui si vede un uomo con voce da Marlon Brando nel Padrino che in un ristorante fiocamente illuminato mentre magia spaghetti dice in francese: "A quanto pare vuoi raggiungere i siciliani. Ma che cosa sei disposto a fare per venire da me". Il sottofondo musicale proviene da un mandolino Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, e Rosalia d'Alì, assessore e presidente del Distretto turistico della Sicilia occidentale polemicamente affermano: "La Sicilia non può e non deve essere identificata unicamente come terra di mafia. Soprattutto in chiave turistica".

Dopo aver appreso delle polemiche la Corsica ferries ha sospeso la pubblicazione del video. "La compagnia ha preso atto delle reazioni negative allo spot 'Rejoins les Siciliens' e per questo è dispiaciuta. Lo spot, che introduceva un concorso a premi per il mercato francese, aveva il solo scopo di comunicare l'apertura della nuova linea da Tolone a Trapani, per 'Raggiungere i Siciliani'. Gli argomenti usati (buon cibo, buona musica, belle ambientazioni familiari) erano volti raccontare le peculiarità positive dell'Isola" dice Corsica Ferries. br />