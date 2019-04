Di Maio, governo Sicilia pensa solo ai 'fatti' suoi

"Quando un governo regionale come questo arriva a non recepire la legge anticorruzione o a perdere 70 milioni per non tagliare i vitalizi allora penso si sia superato qualsiasi limite. Questi non sono di centrodestra, questi pensano solo ai cazzi loro. Evitate di eleggere questa destra, gente che ha venduto qualsiasi ideale per la poltrona in cui sono seduti". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Caltanissetta per un'iniziativa elettorale per le amministrative.