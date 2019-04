Giustizia: Bonafede, Tribunale Marsala eccellenza nazionale

(ANSA) - MARSALA (TRAPANI), 23 APR - "Il Tribunale di Marsala rappresenta un'eccellenza a livello nazionale. Come trapela dai numeri delle cause smaltite. Ma non solo per questo. Si tratat di un presidio di legalità in un territorio come questo, dove c'è un alto livello di infiltrazione della criminalità organizzata. E quindi lo Stato deve custodire questi presidi di legalità e dare loro dei segnali di vicinanza". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, visitando i locali del nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala che entrerà in funzione il prossimo primo di ottobre. Il ministro Bonafede, invitato dal presidente del Tribunale Alessandra Camassa alla cerimonia di inaugurazione della nuova struttura giudiziaria, prevista per l'11 ottobre, ha aggiunto: "Oggi, ho avuto modo di parlare e ascoltare con magistrati, avvocati, personale amministrativo e tutti quegli addetti ai lavori che ogni giorno portano avanti la macchina della giustizia, nonostante tutte le problematiche che ci sono e sulle quali ho avuto modo di dialogare. Adesso, vengo qui a visitare questo palazzo che purtroppo, per anni e anni, è stato in attesa di poter vedere terminati i lavori. E' un momento importante per questo territorio". (ANSA)