Europee: Faraone, uniti attorno a candidati Pd

(ANSA) - PALERMO, 23 APR - "Abbiamo individuato le persone più adatte a rappresentare il Pd in Europa, non ci sono sfide tra correnti o dinamiche locali. Siamo uniti attorno ai nostri candidati". Così il segretario del Pd in Sicilia, Davide Faraone, presentando a Palermo i candidati siciliani dei dem nella circoscrizione isole alle europee del 26 maggio. Nella sede del Pd sono presenti la capolista Caterina Chinnici e gli altri candidati: Michela Giuffrida, il medico Pietro Bartolo, Attilio Licciardi, Virginia Puzzuolo, Mila Spigola e Leo Ciaccio. Faraone ha ricordato due dirigenti dem scomparsi nei giorni scorsi: Maria Fasolo e Gianni Parisi. "Sono state due persone sempre presenti in tutta la nostra attività politica, avendo avuto un ruolo decisivo", ha detto Faraone. (ANSA).