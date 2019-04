Canile - lager nel catanese, due denunce

(ANSA) - ZAFFERANA ETNEA (CATANIA), 23 APR - Un canile-lager abusivo che ospitava in pessime condizioni igienico-sanitarie 23 cani meticci è stato scoperto dai carabinieri a Zafferana Etnea (Catania) durante una ispezione insieme con Polizia Municipale e personale dell'Asp di Acireale. I gestori, marito e moglie, rispettivamente di 63 e 60 anni, sono stati denunciati per maltrattamento ed abbandono di animali. Il controllo nella struttura, in Via Dagalone Carlino, è scattato dopo la segnalazione di alcuni animalisti. I cani erano tenuti in locali angusti (recinti, gabbie e garage) ed erano nutriti solamente con pane duro e acqua contenuta in recipienti sporchi ed infetti. Gli animali, dopo essere stati provvisti di microchip, sono stati sequestrati ed affidati alle cure di una associazione animalista del luogo.