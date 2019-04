Tentativo di omicidio nel Ragusano, un fermo

(ANSA) - PALERMO, 21 APR - La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo, disposto dalla Procura della Repubblica di Ragusa, un uomo per tentato omicidio. La vittima, ferita con colpi d'arma da fuoco, si era recata al pronto soccorso di Vittoria per farsi medicare fornendo delle informazioni ai medici che la Squadra Mobile ha voluto approfondire. Gli investigatori Iblei insieme ai colleghi del Commissariato di Vittoria hanno raccolto decine di testimonianze che hanno portato la Procura ad emettere un provvedimento di fermo nella tarda serata di ieri. L'uomo che ha sparato, dopo avere appreso che era ricercato, dalla Squadra Mobile si è consegnato ai poliziotti ammettendo le proprie responsabilità. Sulla vicenda gli inquirenti mantengono ancora uno stretto riserbo; il movente del tentato omicidio sarebbe da ricercare in dissidi di tipi economico.(ANSA).