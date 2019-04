Maltempo: disagi a Palermo a causa del vento di scirocco

(ANSA) - PALERMO, 21 APR - Il forte vento di scirocco sta provocando numerosi disagi in Sicilia e in particolare a Palermo dove si registrano numerosi interventi dei vigili del fuoco. In particolare a causa di alberi che sono stati abbattuti dalla forza delle raffiche danneggiando auto in sosta. In contrada Inserra, nei pressi dell'ospedale Cervello, i pompieri hanno spento un incendio prima che potesse propagarsi a causa del vento. il Traffico nell'aeroporto "Falcone-Borselino" del capoluogo al momento è regolare. Problemi invece nello scalo di Pantelleria dove sono già stati cancellati due voli. A causa del vento di scirocco sono interrotti anche i collegamenti marittimi con l'isola di Ustica; sia l'aliscafo che il traghetto al momento sono rimasti ormeggiati in banchina. (ANSA).