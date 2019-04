Danni e furti, Enjoy lascia Catania

Enjoy Italia ha deciso di lasciare Catania a partire dalla fine maggio a causa dei troppi furti, danneggiamenti e atti vandalici che hanno ridotto in maniera esponenziale il numero di auto disponibili per il 'car sharing' dell'Eni. Nel 2016, ad inizio dell'attività, le '500' disponibili erano 170. Oggi si sono ridotte a 75. "Non possiamo che prendere atto - ha commentato il sindaco Salvo Pogliese - che la decisione di EnJoy è causata dai troppi furti e dai danneggiamenti. Quanto sta accadendo è il segno dell' inciviltà in cui alcuni cittadini vivono a scapito di tutti". Il sindaco si era rivolto all'Amt per convincere i dirigenti dell'azienda a non abbandonare Catania. A partire da oggi lo staff di Amt comincerà a studiare come sostituirsi a Enjoy dotando la città di vetture Amt ad hoc per il servizio di car sharing. In questo mese Comune e Amt pianificheranno l'avvio del nuovo servizio di trasporto a pagamento.