Concerto di Radio Italia si fa in tre

(ANSA) - MILANO, 17 APR - 'Radio Italia Live - Il Concerto' si fa in tre e aggiunge alla tradizionale tappa (l'ottava) in piazza Duomo a Milano, lunedì 27 maggio, quella di Palermo, al Foro Italico, sabato 29 Giugno e quella, per la prima volta all'estero, di Malta il 4 ottobre.

L'evento, come sempre gratuito e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano sarà presentato, come da tradizione, da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, mentre nel backstage, lo speaker Marco Maccarini incontrerà i protagonisti della kermesse ed è affidato alla speaker Manola Moslehi. Cast d'eccezione accompagnato dalla Mediterranean Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori: Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Francesco Gabbani, Guè Pequeno, Marco Mengoni, Ermal Meta, Sfera Ebbasta, Tiromancino, Ultimo. Guest star internazionale Sting, uno degli artisti più distintivi e influenti al mondo come dimostra la sua lunga carriera riassunta nell'album che uscirà il 24 maggio "my songs".