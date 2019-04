Tennis: Montecarlo, Cecchinato avanza

(ANSA) - ROMA, 16 APR - L'azzurro Marco Cecchinato supera il terzo turno del Masters 1000 di Montecarlo battendo in tre set lo svizzero Stan Wawrinka. Un successo in rimonta per il palermitano n.16 al mondo, che dopo aver perso il primo set per 6-0 si è imposto 5-7 e 6-3 nei due successivi, accedendo così agli ottavi di finale del torneo in corso sulla terra rossa del Country Club del Principato.