Musei: alla Gam di Palermo visite a depositi e tour Scianna

(ANSA) - PALERMO, 12 APR - Tante proposte per tutta la famiglia alla Galleria d'Arte Moderna di Palermo, domenica 14 aprile. Come ogni seconda domenica del mese, alle ore 11.00 è possibile partecipare alla visita "Nei meandri del Museo" per andare alla scoperta del prezioso ed inedito patrimonio dei depositi della Gam (costo 8 euro a persona incluso biglietto di ingresso). Alle ore 12.00 e alle 12.30 tour guidato alla mostra Viaggio Racconto Memoria di Ferdinando Scianna. La visita, condotta da un operatore museale, permette di avvicinarsi all'intera carriera di Scianna attraverso un percorso dedicato alle principali tematiche raccontate per immagini da questo poeta siciliano dello scatto. Il tour è ideato in particolare per i visitatori singoli, e ha un costo di 10,00 euro a persona incluso ingresso alla mostra.

"La Gam vuole essere un luogo di crescita culturale e di elezione - si legge in una nota - dove poter trascorrere un tempo di qualità con tutta la famiglia o con gli amici. Grazie alla collaborazione tra la Caffetteria e Alab, il circuito che riunisce le 'botteghe' del centro storico, ogni domenica incontriamo da vicino le persone che animano questa realtà e fanno sì che le tradizioni possano rinnovarsi. Ogni settimana un artigiano diverso realizzerà le sue creazioni nel cortile della caffetteria e spiegherà le tecniche e i segreti del mestiere". (ANSA).