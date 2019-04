Ha pistola e coltello, arresto a Catania

(ANSA) - CATANIA, 12 APR - A Catania, dopo essere sbarcato in sella ad una Harley Davidson da una nave proveniente da Salerno, un uomo di 46 anni di Adrano, S.T., è stato arrestato dalla Guardia di finanza perché trovato in possesso di una Beretta 35 semiautomatica con otto proiettili nel caricatore e di un coltello a serramanico. L'uomo è stato posto ai domiciliari. La pistola - con la matricola cancellata - e il coltello erano avvolti in un panno e custodite sotto il sellino della moto. La perquisizione è scattata dopo che alle banche dati sono risultati a carico del 46enne precedenti di polizia per possesso illegale di arma bianca. La misura cautelare è stata convalidata dal Gip.