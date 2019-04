Europee:manager sarda capolita M5s Isole

(ANSA) - CAGLIARI, 12 APR - Forze politiche al lavoro per completare le liste per le Europee del 26 maggio. C'è tempo fino a mercoledì 17, mentre i contrassegni sono stati già depositati lunedì scorso. La novità del giorno per la circoscrizione Isole è la capolista del M5s. Si tratta della Ceo di Olidata, la 49enne di Nuoro Alessandra Todde. E' la stessa imprenditrice sarda a confermarlo in un'intervista al Corriere della Sera. Due lauree, in Scienze dell'informatica e Ingegneria, a dicembre è stata indicata tra le 50 donne italiane più influenti nel mondo della tecnologia.

Il leader Luigi Di Maio la presenterà ufficialmente domani assieme alle altre donne capolista nelle altre 4 circoscrizioni.

Cinque nomi scelti dal capo politico che però dovranno superare l'ultimo step delle europarlamentarie sulla piattaforma Rousseau. Nelle Isole ci sarà un altro sardo, Donato Forcillo.

Arrivato quinto nella consultazione online con 866 voti, risulterà sesto proprio per la presenza di Todde. Resterebbe fuori, invece, Anna Sulis.