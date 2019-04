Europee: Faraone (Pd), ottima lista, niente correnti

(ANSA) - PALERMO, 12 APR - "Ottima lista, niente correnti, più donne che uomini. Renziani? Zingarettiani? Calendiani? No, alle europee ci sarà la lista del Pd". Lo afferma il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone commentando i nomi dei candidati in corsa. "Inutile lo sport di guardarla in controluce per capire chi appartiene a chi. C'è gente fresca, bella e sarà un piacere fare la campagna elettorale. - aggiunge - Il tema non sarà la competizione tra le correnti del Pd, di cui non frega niente a nessuno, ma come arginiamo i gialloverdi che stanno distruggendo il Paese". "Ci sarà Caterina Chinnici, uscente, che corre per continuare l'ottimo lavoro sul fronte della legalità, Michela Giuffrida, che ha fatto bene a Bruxelles e che, in questi anni, - prosegue - ha lavorato per far contare di più la Sicilia in Europa, ci sarà Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, simbolo di un'Isola solidale, accogliente, in lista anche Mila Spicola, insegnante e da sempre impegnata sui temi del diritto allo studio, dell'abbandono scolastico e delle periferie". "C'è Attilio Licciardi, ex sindaco di Ustica e dirigente di primo piano della sinistra siciliana, Virginia Puzzolo, ricercatrice della Commissione europea nel campo dell'aerospazio e Leonardo Ciaccio, straordinario sindaco di Sambuca di Sicilia, Borgo dei Borghi 2016. Ecco la lista del Pd, una squadra che parla alla società civile e non ai ras delle preferenze, che interpreta fino non fondo la voglia di novità, di cambiamento, di nuova politica. Con i nostri candidati gireremo comune per comune, racconteremo il nostro programma per una nuova Europa e per una Sicilia che conti di più", conclude Faraone. (ANSA).