In calesse con cavallo malato, denuncia

(ANSA) - NICOLOSI (CATANIA), 10 APR - Un cavallo purosangue inglese di due anni e mezzo, che lungo la Sp 92 a Nicolosi (Catania) trainava un calesse con alla guida un trentaduenne, è stato sequestrato dai carabinieri per omessa trascrizione del passaggio di proprietà e per violazioni riguardanti la mancata profilassi sulle malattie infettive. L'uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali dopo che i veterinari dell'Asp hanno accertato un problema polmonare dell'animale, con la conseguente impossibilità di partecipare ad ogni tipo di competizione.