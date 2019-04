Cinema: Ozpetek torna a Palermo per laurea honoris causa

(ANSA) - PALERMO, 10 APR - Torna in città il regista Ferzan Ozpetek, che lo scorso anno l'associazione Fiori di Acciaio di Marcella Cannariato aveva riportato a Palermo, dopo ben 10 anni, per una 'due giorni' fatta di incontri e proiezioni. Durante quelle giornate, in cui il regista tra l'altro si era detto entusiasta delle bellezze della città che aveva avuto l'opportunità di visitare, il Rettore Fabrizio Micari aveva avanzato l'ipotesi della laurea 'honoris causa' da parte dell'Università degli Studi di Palermo, alla quale si era poi unito il Sindaco, Leoluca Orlando, per conferire la cittadinanza onoraria al Maestro. Adesso le procedure si sono concluse ed il regista tornerà a Palermo i primi di maggio per festeggiare con l'Università e la città questi riconoscimenti. Nel frattempo, Ferzan Ozpetek, debutterà alla regia della Madama Butterfly martedì 16 aprile a Napoli al teatro San Carlo. (ANSA).