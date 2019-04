Calcio: scontri tra tifosi Palermo e Verona, tre feriti

(ANSA) - PALERMO, 09 APR - Scontri tra tifosi veneti e palermitani sono avvenuti ieri sera dopo la partita di calcio del campionato di serie B Palermo-Verona. Otto sostenitori della squadra scaligera stavano facendo rientro in un B&B di Mondello quando hanno incrociato un gruppo di tifosi locali che volevano le loro sciarpe. I veronesi si sono rifiutati e i 15 ultrà palermitani li hanno colpiti con bastoni e cinture. Tre di loro sono rimasti feriti e trasportati in ambulanza all'ospedale Villa Sofia. Gli altri cinque, tra cui una donna, sono riusciti a trovare riparo nel B&B. Gli aggressori sono poi fuggiti a bordo di quattro auto non appena hanno sentito le sirene delle forze dell'ordine. A dare manforte ai carabinieri sono intervenute diverse volanti della polizia. Gli investigatori sono a caccia degli aggressori.(ANSA).