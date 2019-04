Nomadi: Casa Pound annuncia "mobilitazione" a Palermo

Anche a Palermo Casa Pound si schiera contro i nomadi annunciando una "mobilitazione" al fianco dei residenti che si sono riuniti a Ciaculli per protestare contro l'assegnazione di una villa confiscata alla mafia agli abitanti del campo Rom della Favorita chiuso venerdì scorso. "Questa settimana saremo insieme ai cittadini palermitani che si oppongono al trasferimento dei Rom nelle case confiscate vicine alle proprie abitazioni - dice Vittorio Susinno, coordinatore siciliano del movimento - siamo in contatto con loro da quando abbiamo appreso la notizia e siamo pronti a sostenere una battaglia sacrosanta contro le corsie preferenziali che in questa città il sindaco Orlando continua a riservare ai Rom". "Nessuno parli di razzismo - continua Susinno - seguiamo da tempo le vicende che hanno portato alla chiusura del campo Rom. Chiusura che non ci sarebbe stata senza l'incendio appiccato il 3 aprile scorso".