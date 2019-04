Scontro auto-tram a Palermo, danni a linea 4

(ANSA) - PALERMO, 7 APR - Uno scontro tra una vettura della linea 4 del tram e una automobile è avvenuto questo pomeriggio a Palermo in viale Regione Siciliana, all'altezza di via Portello.

Nell'impatto il mezzo pubblico è uscito dalle rotaie e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare i binari e consentire la ripresa del servizio. Secondo una prima ricostruzione l'auto, con a bordo una coppia di coniugi anziani, dalla corsia centrale di viale regione siciliana si è spostata verso la strada parallela esterna proprio mentre passava il tram senza rispettare il segnale rosso del semaforo. Dall'Amat fanno sapere che la trazione elettrica sul tratto Vignicella-Portello della linea 4 è stato "disalimentata" e che attualmente è in corso l'intervento di una squadra tecnica per la valutazione dei danni. (ANSA).