Migranti: Orlando, Alan Kurdi entri in porto sicuro Sicilia

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha avuto un colloquio telefonico con il rappresentante della organizzazione umanitaria Sea Eye in Italia al quale ha rivolto un invito a fare entrare la nave Alan Kurdi nelle acque italiane verso uno dei tanti porti sicuri della Sicilia.

"Avete salvato vite - ha detto Orlando - e state onorando il comandamento morale di restare umani di fronte all'indifferenza e alla cultura egoista di tanti governi".

Orlando ha invitato i rappresentanti della ONG ad "aver fiducia nella Costituzione italiana e nella Giustizia italiana a garanzia dei diritti umani e di chi salva vite umane".

"Non attendete i tempi di una diplomazia mossa da interessi elettorali di 'bassa Lega' - ha concluso Orlando - perché la vita umana non può essere soggetta né seconda ad interessi di nessuna parte".