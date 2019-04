Cinema: anteprima di "Epicentro" al Rouge et Noir di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 7 APR - Dopo l'anteprima internazionale alla Settimana della Critica della 75° Mostra del Cinema di Venezia 2018 il film cortometraggio "Epicentro" diretto dal regista agrigentino Leandro Picarella e prodotto dalla società di produzione Playmaker sarà presentato in anteprima a Palermo l'8 aprile 2019 al Cinema Rouge et Noir alle ore 20:30.

Un paese svuotato dal terremoto è il set scelto da una troupe cinematografica per un'opera incentrata sulla figura dello statista greco Pericle e sul suo Epitaffio, manifesto del concetto di democrazia. Ma un destino burocratico ha deciso diversamente e la piazza dovrà essere difesa. Una storia sulla convivenza incivile, sul dominio dell'immagine e su un mucchio di rovine che diventando simbolo rimangono rovine.

Epicentro, scritto da Leandro Picarella e Roberto Mandracchia, è stato girato in Sicilia, tra le rovine di Poggioreale e la Valle dei Templi di Agrigento. Il film è interpretato dall'attore romano Roberto Latini (Premio Ubu 2017 per il Teatro) e da un cast quasi interamente siciliano: Filippo Luna, Alessio Piazza, Bruno Di Chiara, Paolo La Bruna, Nunzia Lo Presti, Federico Savonitto e Costanza La Bruna. Il film, prodotto da Fabio Parente e dalla società di produzione Playmaker, è realizzato con il sostegno della Regione Siciliana - Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo - Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo/Sicilia Filmcommission nell'ambito del Programma "Sensi Contemporanei Cinema" e con il sostegno del MiBAC e di SIAE, nell'ambito dell'iniziativa "Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura".

All'anteprima saranno presenti con Il regista Leandro Picarella gli interpreti Roberto Latini, Filippo Luna, Nunzia Lo Presti, Paolo La Bruna e Costanza La Bruna. (ANSA).