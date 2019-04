Teatro: al Biondo "Fotofinish" di Rezza e Mastrella

(ANSA) - PALERMO, 6 APR - Dopo il successo di Fratto X, a distanza di due anni torna al Teatro Biondo di Palermo il teatro ironico, surreale, corrosivo e sovversivo di Antonio Rezza e Flavia Mastrella (Leoni d'Oro alla Carriera - Biennale Teatro 2018). Stavolta, l'incontenibile duo porta in scena, da martedì 9 a domenica 14 aprile, Fotofinish, un "classico" del loro repertorio, la cui prima edizione risale al 2003.

Come sempre, al centro della scena è Antonio Rezza, che si "moltiplica" in variegate e stravaganti identità coinvolgendo il pubblico in una girandola di assurde situazioni; ad assisterlo Ivan Bellavista, mentre Flavia Mastrella - coautrice dello spettacolo - è l'ideatrice dei fantasiosi congegni scenici. Le luci sono di Daria Grispino. Lo spettacolo è prodotto da Rezza-Mastrella insieme a TSI - La Fabbrica dell'Attore Teatro Vascello.

Fotofinish è la storia di un uomo che si fotografa per sentirsi meno solo. Apre uno studio dove si immortala fingendosi ora cliente ora fotografo esperto in un caleiscopio di situazioni surreali. (ANSA).