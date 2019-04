Manifestazioni ludiche e sportive con "Amare l'isola"

(ANSA) - PALERMO, 5 APR - Seconda domenica di Amare l'Isola, la manifestazione che si terrà il 7 aprile, dalle ore 9 alle 14, sul lungomare pedonalizzato di Isola delle Femmine. L'evento, organizzato dall'Amministrazione Comunale insieme al Gruppo informale di associazioni 'Asso Riunite Isola', è cominciata il 31 marzo scorso e si concluderà il 14 aprile. Per tre domeniche di seguito il tratto di lungomare tra l'antica Torre di Terra e il belvedere di fronte l'isolotto sarà interdetto al traffico e utilizzato per attività ludiche, sportive e culturali. Questo il programma di domenica. Per la Sezione Natura si ripeterà la raccolta di rifiuti del tratto di scogliera davanti l'isolotto fatta dai volontari del circolo di Legambiente Naturalmente Sicilia. Per la Sezione Benessere sul palco montato davanti l'antica Torre di terra, alle ore 9,30, lezione di yoga gratuita davanti al mare con la maestra Giada Staffetta e a seguire, alle 11,30, lezione gratuita di Tai Chi con il maestro Roberto Morello. Per tutta la mattinata si potrà provare un trattamento personalizzato di shiatsu con Romina Cassaro o Giada Staffetta. Per la Sezione Sport in programma una passeggiata in bicicletta con partenza alle ore 11. Per gli amanti del mare continuano le lezioni di avviamento alla vela e al kayak e il workshop sulle tecniche di immersione. Per la Sezione Bambini i più piccoli potranno partecipare al laboratorio di ceramica dell'artista Sonja Geraci o al laboratorio 'In Tanzania in barca a vela' dell'associazione Tulime. Per la Sezione Musica sul palco davanti l'isolotto si alterneranno per tutta la mattinata esibizioni live di maestri e allievi di Artcademy House of harmony, del gruppo rock Aqphene e del duo jazz piano drum composto da Joe Costantino e Antonio Anastasi. Spazio anche ad iniziative artistiche e culturali. Negli stand si potranno trovare anche prodotti di artigianato e della rete di consumo critico Pagochinonpaga Addio Pizzo.(ANSA).