Musica: concerto dei "Venture" a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 4 APR - "Venture", una band capitanata dal vibrafonista Mark Sherman, 35 anni di carriera nella scena newyorchese a fianco di Kenny Barron, Peggy Lee, Wynton Marsalis, Joe Lovano, Michael Brecker, Larry Coryel ma anche Michael Bolton, Natalie Cole e Michael McDonald: è una vera e propria All star band, che si esibirà a Palermo al Real Teatro Santa Cecilia domenica 7 aprile alle ore 21.30. I quattro virtuosi proporranno un repertorio di originali e standard, rivisitati in modo unico, seguendo la tradizione, arricchendo il tutto con elementi di improvvisazione e con l'esperienza di quattro musicisti dalle sensibilità ed esperienze completamente differenti. Accanto a Mark Sherman, ci sarà Mike Clark, riconosciuto come uno dei principali batteristi jazz e funk americani già al fianco di Herbie Hancock, Felix Pastorius al basso, figlio di Jaco, e già con gli YellowJackets e Chase Baird al sax. I membri di "Venture" hanno registrato oltre 200 registrazioni di CD come artisti singoli, e 30 CD come leader.

Il concerto viene realizzato dall'Associazione Papin Music in collaborazione con la Fondazione the Brass Group e Ratpack Music.(ANSA).