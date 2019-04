Cinema: a Joshua Opphneheimer diploma honoris causa

(ANSA) - PALERMO, 4 APR - Il grande regista americano Joshua Oppenheimer sarà insignito oggi a Palermo del diploma honoris causa in cinema documentario. La cerimonia avrà luogo nel poomeriggio presso la Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia - la cui attività didattica è sostenuta dalla Sicilia Film Commission della Regione Siciliana nell'ambito del programma Sensi Contemporanei - su iniziativa del nuovo direttore artistico e coordinatore didattico Costanza Quatriglio. Saranno consegnati anche i diplomi ai 12 allievi che concludono il corso d'eccellenza in cinema documentario.

Joshua Oppenheimer è conosciuto in tutto il mondo per i suoi film documentari, esempio estremo di cinema del reale. The Act of Killing (2012), il suo film più premiato, racconta attraverso l'interpretazione degli stessi carnefici di allora, il massacro che si scatenò nel 1965 all'indomani della deposizione del governo indonesiano. Ha ricevuto premi in tutto il mondo, tra cui l'European Film Award per il miglior documentario, il Panorama Audience Award al Festival di Berlino, il Robert Award della Scuola Nazionale di Cinema della Danimarca ed è stato candidato agli Oscar come miglior documentario. L'ultimo film di Oppenheimer, The Look of Silence (2014), che si ricollega ai fatti del precedente (il massacro in Indonesia degli oppositori del generale Suharto), è stato in concorso alla 71ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2014, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria, il premio FIPRESCI, il Mouse d'Oro della critica online italiana e il Premio Miglior Film dell'Area Europea e Mediterranea.(ANSA).